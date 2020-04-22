В Україні з’являться платні камери у СІЗО

В Україні запрацює експереминтальний проект Міністерства юстиції, який передбачає платні камери у СІЗО.

Його впровадження підтримали у Кабінеті міністрів України.

Про це повідомив глава Мінюсту Денис Малюська.

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– Відповідною постановою пропонується запровадити в окремих слідчих ізоляторах можливість для осіб, узятих під варту, на добровільній основі за відповідну плату отримати поліпшені побутові умови та харчування, – пояснив Міністр юстиції Денис Малюська.

Перелік слідчих ізоляторів, де виділятимуться приміщення з покращеними умовами, буде оголошено згодом.

Кошти, сплачені за надання таких послуг, спрямовуватимуть до спеціального фонду та використовуватимуть для проведення ремонтів у слідчих ізоляторах.

– За результатами проведення експериментального проекту, завершити який планується 31 грудня 2021 року, буде прийнято рішення про доцільність законодавчого закріплення платної послуги з надання поліпшених побутових умов та харчування особам, узятим під варту, – поінформував міністр.

Нагадаємо, вперше про камери СІЗО підвищеного комфорту Дмитро Малюська повідомив 18 квітня.