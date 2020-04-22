В українців на карантині підвищився рівень депресії – опитування

Соціологи повторно зафіксували в українців ознаки депресії, тривожності, паніки, втоми і розладів сну. Порівнюючи результати опитування з попередніми, помітне незначне зростання депресії та зменшення тривожності.

Рівні паніки, втоми та розладів сну залишилися без змін.

Соціологи припускають, що підвищення рівня депресії, ймовірно, пов’язане із фізичними обмеженнями і відсутністю нових вражень.

А от виявлена тривожність є ситуативною, тому її падіння пов’язане із адаптацією до нових умов і зниженням відчуття невизначеності.

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У динаміці помітне зростання розладів сну у представників середніх вікових груп (30-49 років) та втоми у респондентів передпенсійного віку (50-59 років).

Цікавим є той факт, що жінки демонструють вищий рівень усіх емоційних показників, аніж чоловіки. Вони краще адаптувалися до змін.

Серед тих, хто має роботу, помітні нижчі показники розладів сну та депресії, аніж у тих, хто працює хоча б віддалено. Це пояснюють тим, що робота допомагає урізноманітнити життя.

Також серед тих, хто працює у віддаленому режимі, рівень тривоги та паніки вищий, аніж в тих, хто ходить на роботу.

До слова, інтернет-опитування методом Computer-Assisted Self Interviewing (CASI) проводилось соціологічною групою Рейтинг спільно з мережею POLLARIS з 10 до 12 квітня. Учать у ньому взяли 1 627 респондентів.

Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95 становить не більше 4%.

Раніше Факти ICTV публікували дослідженя, у якому йшлося про те, що робота під час карантину рятує.

Джерело: Соціологічна група Рейтинг