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Факти / Україна

Як Київ виходитиме з карантину: прогноз Кличка

У Києві розроблено першочергові кроки щодо ослаблення карантину. Це відбуватиметься поступово, з урахуванням розвитку ситуації з розповсюдженням коронавірусу, заявив на брифінгу мер столиці Віталій Кличко.

За його словами, вивчається досвід європейських країн, де спочатку відкривають невеликі магазини, поступово знімають обмеження на доступ до публічних закладів і місць, на роботу громадського транспорту.

– Тому що не можна перекреслити непродуманими діями всі зусилля у боротьбі з вірусом. Пом’якшення, ще раз підкреслю, буде залежати від динаміки захворюваності. Якщо у нас продовжить зростати кількість хворих, – карантин триватиме, – зазначив Кличко.

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Водночас він нагадав, що поминальні дні перенесені на 6 червня 2020 року, і до цієї дати доступ на всі кладовища Києва буде обмежено.

Станом на 22 квітня у Києві підтвердили ще 97 випадків коронавірусу, загальна кількість зросла до 989 осіб.

Загалом від Covid-19 померли 19 киян, 39 людей одужали.

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