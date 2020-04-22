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Факти / Україна / Суспільство

Як у період карантину позбутися незручного кредиту

Що робити, коли карантин продовжили, але потрібно погасити кредит? Особливо, коли роботи немає або дохід суттєво зменшився. Або вас не влаштовують умови кредиту? Чи можна в такому випадку зменшити розмір щомісячного платежу або переплату?

На допомогу приходить така послуга як рефінансування – оформлення нового кредиту для погашення старого. КредитМаркет пропонує рефінансування до 300 тис. грн на погашення кредитів, оформлених в інших фінансових установах, на зручних для Вас умовах!

Переваги перекредитування в КредитМаркет:

  • можливість оформлення нового кредиту за нижчою відсотковою ставкою та самостійно обрати зручну дату внесення платежів;
  • збільшення терміну кредитування, що дозволить зменшити суми щомісячних виплат;
  • можливість погасити залишок по кредиту, отриманого під заставу, і надалі обслуговувати беззаставний кредит, вільно розпоряджаючись майном, яке раніше було предметом застави;
  • погашення кількох кредитів в одному або декількох банках одним кредитом від КредитМаркет, що істотно спростить його обслуговування;
  • отримання додаткових коштів на ваші потреби.

Читайте: Як зменшити кредитне навантаження під час карантину

Ми допоможемо знизити непомірне фінансове навантаження і підтримати репутацію вашої кредитної історії!

Нагадуємо, що змінено графік роботи відділень КредитМаркет. Ми підтримуємо загальнодержавні заходи щодо запобігання поширенню Covid-19 та робимо все можливе для безпеки здоров’я клієнтів та співробітників. Працюємо у будні з 10.00 до 17.00, у суботу – за графіком на сайті КредитМаркет, неділя — вихідний. КредитМаркет обслуговує клієнтів за онлайн-замовленнями. Ви можете самостійно оформити заявку на сайті або зателефонувати у наше відділення.

Кредити, щоб краще жити!

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