Які лікарі отримають підвищену зарплату за роботу з хворими на Covid-19

Лікарі, які працюють у бригадах екстреної швидкої допомоги з хворими на коронавірус, отримуватимуть зарплату за підвищеними розцінками.

Про це повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов під час брифінгу.

– Фінансування бригад екстреної швидкої допомоги, які працюють з хворими на Covid-19, відбуватиметься за підвищеними розцінками, куди входить і підвищена заробітна плата до 300%. Є відповідні кошти, закладені в державному бюджеті на це.

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Нагадаємо, раніше мер Києва Віталій Кличко назвав суму премій медикам, які лікують хворих на Covid-19. Зокрема, розміри доплат становитимуть від 11 до 17 тис. грн.