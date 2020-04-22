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Факти / Україна / Суспільство

Запуск метро у Києві: Шмигаль назвав приблизні терміни

Вихід з карантину буде поетапним. Це стосується і роботи громадського транспорту у Києві. Тому не варто чекати, що метро відкриється до 11 травня, сказав прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

– Зняття обмежень у цій сфері потрібно розраховувати уважно і вводити дуже обережно. Візьмемо метро – це 2 млн пасажирів щодня. Ми розуміємо, що через одну хвору людину за цих умов через тиждень вже будуть тисячі хворих. І це тільки через метро.

Тому, щоб не кидатися гучними заявами, скажу, що точно не до 11 травня, – наголосив глава уряду.

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За його словами, спочатку планується пом’якшення обмежень щодо роботи міського транспорту, потім міжміського та міжобласного сполучень, і насамкінець розглядатиметься відновлення авіаперевезень та глобальних залізничних перевезень.

Нагадаємо, продовження карантину в Україні можуть ухвалити на засіданні уряду 22 квітня. Раніше головний санітарний лікар Віктор Ляшко назвав ймовірну дату – до 12 травня.

Джерело: РБК-Україна

Фото: Dreamstime

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