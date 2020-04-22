Зеленський: За рік президентства багато до чого руки не дійшли, але дійдуть

Володимир Зеленський заявив, що за рік президентства ще не багато встиг зробити.

– Я думаю, що, можливо, буду єдиною людиною, який є президентом країни, і який готовий говорити відверто, що, ось, у нас була програма, ось що з цієї програми ми вже зробили, – сказав Зеленський.

Також він додав, що під час передвиборної кампанії кожен день проживав як рік.

– Можна проаналізувати, давайте про це поговоримо, що не зроблено, чому. Багато чого не зробили, багато до чого навіть руки не дійшли, але дійдуть, – додав Зеленський.

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Фільм Рік президентства Зеленського можна побачити в ефірі о 20.20, а також на YouTube каналі ICTV в 19.00.

До речі, президент Володимир Зеленський провів низку кадрових змін у керівництві районними державними адміністраціями: звільнив 10 голів адміністрацій та призначив 6 нових.