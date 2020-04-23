78 із 224 мешканців гуртожитку у Вишневому інфіковано коронавірусом

Серед 224 мешканців гуртожитку у Вишневому, де виявлено спалах коронавірусу, інфікування підтверджено у 78 осіб.

Такі результати ПЛР-тестувань оприлюднила прес-служба Київської обласної державної адміністрації.

Серед інфікованих є 16 дітей віком до 17 років. Три пацієнти знаходяться у лікарні.

Решта проходять самоізоляцію за місцем проживання.

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Негативні результати отримали ще четверо поліцейських і одна медсестра, яким також зробили тести.