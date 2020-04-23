Чому від коронавірусу одужало так мало людей – пояснення Кличка

Коронавірус – дуже агресивна і не до кінця вивчена хвороба, тому і лікується вона дуже складно і довго.

Про це мер столиці Віталій Кличко заявив під час щоденного брифінгу.

– Вірус Covid-19 – дуже агресивна і не до кінця вивчена хвороба. Ліків від якої досі немає, як і немає вакцини. Медики застосовують різні препарати. Одні спрацьовують. Інші – менш ефективні. Тому і лікується коронавірус дуже складно і довго, – зазначив Кличко.

За даними фахівців, у середньому процес лікування триває 20 днів. Є й випадки, коли людина хворіла 37 днів.

– 20 днів тому в Києві було зареєстровано 160 хворих. А сьогодні їх – більше тисячі! То скільки ще пройде часу, поки всі одужають? – наголосив мер Києва.

За його словами, аби пересвідчитися, що людина вже поборола вірус, лікарі проводять два ПЛР тести.

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Виявилося, що один тест не може точно показати, що вірусу в організмі вже немає. А людина в цей час може залишатися заразною.

– У половини людей, які перехворіли коронавірусом, вірус зберігається в організмі від одного до восьми днів, навіть після зникнення всіх симптомів. І така ситуація з повільним одужанням не тільки в столиці. Із понад 7 тисяч хворих в Україні, одужали 505 пацієнтів. Тому ми і закликаємо людей берегтися. Вірус – агресивний і небезпечний. І лікується надто складно, – підкреслив Віталій Кличко.

Нагадаємо, станом на 12.00 23 квітні у Києві зафіксовано 1 059 випадків коронавірусу, з яких 70 – за минулу добу.