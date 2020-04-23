Під час карантину не можна ходити на риболовлю. У постанові №255 Кабмін прописав заборону на відвідування прибережних зон.

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Парки, сквери і прибережні зони можна відвідувати тільки для вигулу домашньої тварини однією людиною. Водночас треба бути в масці.

– Кабмін не дав чіткого пояснення з приводу риболовлі, проте заборонив відвідувати прибережні зони. Чи можна ходити з собакою на риболовлю, поєднуючи ловлю риби і вигул тварини, – відкрите питання, – каже адвокат, керівний партнер адвокатського об’єднання Bires Law Firm Роман Шахматенко.

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Водночас, за словами експерта, у законодавстві України немає чіткого визначення поняття прибережна зона, що, по суті, розв’язує руки любителям усамітнитися біля водойми з вудкою.

– Чіткого визначення немає, тому штрафи за порушення правил карантину у цій частині не матимуть успіху, – доповнює Роман Шахматенко.

Але, збираючись на риболовлю під час карантину, також потрібно пам’ятати про правила нересту.

– З 1 квітня розпочався період нересту. За дотриманням правил риболовлі у цей період буде стежити Рибгосп. Вони будуть і штрафувати, і забирати вудки і улов, – підсумовує експерт.

Нагадаємо, раніше експерт пояснював, що в Україні вважається громадським місцем.