ЗНО 2020: дати, формат та процедура проведення тестування

Дати ЗНО у 2020 році залежать від того, коли в Україні закінчить карантин через коронавірус.

Роз’яснення щодо проведення зовнішнього незалежного оцінювання надало Міністерство освіти та науки України.

Дати проведення ЗНО 2020

Якщо карантин завершиться до початку червня, основна сесія тестування пройде між 25 червня та 17 липня.

Якщо карантин триватиме до початку серпня, ЗНО відбудеться з 17 серпня до 4 вересня.

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Крім того, від закінчення карантину залежить і вступна кампанія в університети.

Формат і процедура проведення ЗНО

В аудиторії перебуватиме максимум 15 учасників та 2 інструктори. Обов’язковою є дистанція 1,5 метри. Соціальне дистанціювання також буде забезпечене і біля входу в приміщення.

Кількість тестів

Кожен учасник може скласти максимум чотири тести, а кількість завдань у них, які ґрунтуються на матеріалі, що вивчається у квітні-травні 11 класу, мізерно мала.

– Таке завдання може бути лише одне на весь тест, тому передруковувати тираж тестових зошитів через таку малу кількість завдань недоцільно, – зазначили у Міносвіти.

ЗНО 2020 в умовах пандемії

Учасники тестування та інструктори будуть забезпечені засобами індивідуального захисту та антисептиками. Приміщення будуть провітрювати та дезінфікувати.

Учасники, які контактували з хворими або самі інфікувались Covid-19, зможуть пройти ЗНО під час додаткової сесії, коли одужають або вийдуть із самоізоляції. Однако, якщо вони пропустять і додаткову сесію, то їх звільнять від ЗНО за станом здоров’я.

Раніше Факти ICTV писали, що через карантин в Україні Міносвіти розробило два сценарії завершення навчального року, проведення зовнішнього незалежного оцінювання та вступної кампанії.