Де постригтись у карантин

Українці перебувають вже більше місяця на карантині. Викликом для багатьох стало, де можна підстригтись чи підфарбувати волосся.

Згідно постанови №211 Кабінету міністрів, усі перукарні, салони краси та барбершопи зачинені із 12 березня.

Незважаючи на це, деякі заклади продовжують працювати підпільно. Цим вони наражають на небезпеку себе і клієнтів. Це також загрожує штрафом у сумі від 17 тис. до 51 тис. грн за порушення карантину. Також можливий арешт на строк до шести місяців або позбавлення волі на строк до трьох років.

Як постригтись у карантин

Перший варіант – власними силами вдома підстригти чи підфарбувати волосся. Американський перукар Натаніель Хокінс дає три поради, як це зробити в домашніх умовах:

Не використовувати канцелярські ножиці. У них не такі гострі леза, як у тих, якими стрижуть волосся;.

Не підстригати вологе волосся. Мокрим воно є довшим за сухе, тому його легко обрізати занадто коротко;

стригти під кутом 45 градусів.

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Також можна придбати машинку для стрижки та максимально вкоротити його.

Машинкою також можливо зробити різні зачіски змінюючи насадки на лезі. Кілька порад від стилістів:

стригти зручніше перед дзеркалом;

починати можна, де зручно – із скроні чи потилиці.

робити потрібно плавні повільні рухи проти росту волосся;

плавно і без поспіху проходити машинкою кілька разів;

Рівняти лінію росту волосся на скронях, шиї та за вухами можна машинкою без насадки або бритвою.

Другий варіант – це викликати майстра додому. Але потрібно розуміти, що відповідальність за безпеку залишається на вас. Перукарі почали активно викладати свої телефони на дошці оголошень OLX або сервісі Кабанчик. За виїзд на дім майстри просять від 200 грн.

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Джерело: BAZAAR

Фото: dreamstime