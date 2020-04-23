Дезінфекція вулиць при Covid-19: Комаровський заявив, що це “крадіжка грошей”

Дезінфекція вулиць при Covid-19 є безглуздою дією, оскільки ні в ВООЗ, ні в інших авторитетних медичних організаціях не йдеться про її користь.

Про це заявив педіатр Євген Комаровський.

– Медична наука поняття не має чи потрібно дезінфікувати вулиці при коронавірусній інфекції, – сказав він.

За його словами, інформація, яка є у медиків щодо поширення коронавірусу, як він гине на вулиці і скільки його на тротуарі, говорять про те, що це безглуздо.

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Дезінфекція вулиць має лише психо-терапевтичну дію, що дозволяє зменшити панічні настрої.

За словами Комаровського, оббризкування вулиць є крадіжкою грошей.

Він зазначив, що на село виділяється 120 тис. грн, а на місто можуть витрачатися мільйони, але ніхто не може перевірити чим поливають вулиці – засобом або водою.

– Дезінфекція – шикарний спосіб вкрасти купу грошей, – сказав він.

Раніше Комаровський розповів що для того, щоб людина захворіла на коронавірусну інфекцію, необхідно, щоб певна кількість вірусів потрапила на слизові оболонки дихальних шляхів або кон’юнктиву ока.