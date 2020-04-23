Літак з українськими медиками, які були в Італії, приземлився в Києві

До України з Італії повернулися двадцять медиків, які допомагали італійським лікарям боротися з коронавірусною інфекцією.

Літак приземлився у столичному аеропорту імені Ігоря Сікорського.

Останні три тижні наші медики переймали досвід боротьби з Covid-19 у своїх італійських колег у провінції Марке. Саме у цьому районі було зафіксовано найбільшу смертність від Covid-19.

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Перебуваючи там, українці активно в режимі онлайн ділилися власним досвідом з українськими колегами. Зокрема розповідали і про алгоритм діагностики коронавірусу, роботу лікарень, швидких та правоохоронців.

Українська медична бригада складалася із інфекціоністів, реаніматологів, хірургів, анестезіологів, ендокринологів та невропатологів.

— Ми побачили досить сучасні протоколи, які змінюються майже кожного дня, кожного тижня, адже наші італійські колеги зараз починають використовувати інші медичні засоби, які допомагають їм у лікуванні коронавірусної інфекції. Ті протоколи, які впроваджуються італійцями, ми будемо рекомендувати нашим колегам з МОЗ, – зазначив лікар Юрій Саак.

Після повернення додому наші медики пройдуть обов’язкову обсервацію. Своїми знаннями вони ділитимуться в режимі онлайн. А після 14-ти денної ізоляції отриманий досвід вже практикуватимуть в українських лікарнях.

Раніше міністр охорони здоров’я Максим Степанов розповів, що лікарі, які працюють у бригадах екстреної швидкої допомоги з хворими на коронавірус, отримуватимуть зарплату за підвищеними розцінками.