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Факти / Україна / Бізнес і фінанси

Економіка України впаде на 6,5% у 2020 через коронавірус – Fitch

Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings підтвердило довгостроковий рейтинг дефолту емітента України на рівні B.

Водночас експерти погіршили прогноз щодо рейтингу нашої країни з “позитивного” до “стабільного” через пандемію коронавірусу.

У Fitch зазначають, що пандемія “частково знівелює покращення в Україні за останні роки”.

Агентство прогнозує падіння економіки України на 6,5% у 2020 році після зростання на 3,2% у 2019 році. На споживанні негативно позначиться скорочення грошових переказів до країни.

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Експерти очікують, що економіка України відновиться до 3,5% в 2021 році. Однак, певно про це ще зарано казати через непередбачуваність ситуації з коронавірусом.

Нагадаємо, ЄС виділить Україні макрофінансову допомогу в розмірі $1,2 млрд для подолання наслідків епідемії коронавірусу двома траншами.

Джерело: Інтерфакс-Україна

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