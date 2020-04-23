Економіка України впаде на 6,5% у 2020 через коронавірус – Fitch

Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings підтвердило довгостроковий рейтинг дефолту емітента України на рівні B.

Водночас експерти погіршили прогноз щодо рейтингу нашої країни з “позитивного” до “стабільного” через пандемію коронавірусу.

У Fitch зазначають, що пандемія “частково знівелює покращення в Україні за останні роки”.

Агентство прогнозує падіння економіки України на 6,5% у 2020 році після зростання на 3,2% у 2019 році. На споживанні негативно позначиться скорочення грошових переказів до країни.

Читайте: НБУ зміцнив гривню: курс валют на 23 квітня

Експерти очікують, що економіка України відновиться до 3,5% в 2021 році. Однак, певно про це ще зарано казати через непередбачуваність ситуації з коронавірусом.

Нагадаємо, ЄС виділить Україні макрофінансову допомогу в розмірі $1,2 млрд для подолання наслідків епідемії коронавірусу двома траншами.