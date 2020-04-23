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Факти / Україна / Бізнес і фінанси

Карантин в Україні: ціни на оренду житла у Києві знизились на 7-10%

Карантинний квітень вплинув на вартість оренди і купівлі квартир у Києві і в передмісті. Порівняно з березнем ціни на оренду житла у місті знизилися на 7-10%. А ось купити житло у столиці або в передмісті можна дорожче, ніж у попередньому місяці.

З середини березня у Києві впали ціни на довгострокову оренду квартир, йдеться у звіті компанії OLX.

  • Однокімнатні – подешевшали на 10%, або на 1 000 грн, середня ціна – 9 000 грн за місяць;
  • Двокімнатні – впали в ціні на 7%, або на 1 000 грн, середня ціна – 12 500 грн за місяць;
  • Трикімнатні – стали дешевше на 9%, або на 1 500 грн, середня ціна – 15 000 грн за місяць.

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А ось ціни на купівлю житла у столиці дещо зросли.

– Вартість продажу одокімнатних і двокімнатних квартир у Києві зросла на 1%, продають їх у середньому за 1,22 млн грн і 1,86 млн грн. Трикімнатні квартири подорожчали на 7%: якщо на початку березня їх вартість становила 2,47 млн ​​грн, то у квітні – 2,64 млн грн, – говориться у звіті OLX.

Якщо говорити про передмістя, то там ціни на оренду житла не змінилися. У Броварах у квітні можна знайти такі ціни на оренду квартири:

  • однокімнатні – 7 000 грн за місяць;
  • двокімнатні – 7 500 грн за місяць;
  • трикімнатні – 8 000 грн за місяць.

У Вишгороді і Вишневому ціни на однокімнатні квартири впали, а вартість дво- і трикімнатних квартир не змінилася.

Продають житло у передмісті на 3-5% дорожче.

– Придбати однокімнатну квартиру в Броварах у квітні можна на 4% дорожче, ніж на початку березня – 806,3 тис. грн. Двокімнатні зросли в ціні на 3% – 1,23 млн грн. Незмінними залишилися ціни на трикімнатки – у середньому 1,47 млн ​​грн, – кажуть представники OLX.

Подібна ситуація спостерігається у Вишгороді і Вишневому.

Нагадаємо, раніше ми писали, як приватизувати квартиру.

Джерело: Інтерфакс-Україна

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