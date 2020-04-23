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Факти / Україна / Політика

Комітет Ради розглянув 94% поправок до банківського закону

Комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики розглянув вже 94% поправок до законопроекту Про вдосконалення деяких механізмів банківської діяльності.

Про це повідомив перший заступник глави комітету Ярослав Железняк.

– Сьогодні дуже ефективно попрацювали над банківським законопроектом. 94% вже пройдено і зупинилися ми на 15 631 поправці. Залишилося тільки 8 абзаців, – розповів Железняк.

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Депутат зазначив, що комітет ще повернеться до розгляду одного блоку поправок.

Наступне засідання комітету відбудеться в понеділок, о 10.00.

 

Нагадаємо, на третьому позачерговому засіданні парламенту 30 березня нардепи 267 голосами підтримали у першому читанні та за основу законопроект №2571-д про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності.

Проте потім нардепи влаштували так званий законодавчий спам, подавши рекордну кількість поправок.

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