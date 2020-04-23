Коронавірус в Києві: статистика по районах Києва (КАРТА)

У Києві станом на 23 квітня на коронавірус Covid-19 захворіли ще 70 осіб.
Загалом у столиці 1059 підтверджених випадків захворювання.
Лабораторно підтверджені випадки додалися в таких районах:
- Печерський +6
- Шевченкiвський +2
- Солом’янський +10
- Дніпровський +1
- Святошинський +6
- Деснянський +11
- Подільський +4
- Голосіївський +13
- Оболонський +6
- Дарницький +11
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Нагадаємо, станом на ранок 23 квітня в Україні зафіксовано 7 170 лабораторно підтверджених випадки Covid-19. За добу захворіли 578 людей.
З них 187 летальних, 504 пацієнти вилікувалися.