Коронавірус в Києві: статистика по районах Києва (КАРТА)

У Києві станом на 23 квітня на коронавірус Covid-19 захворіли ще 70 осіб.

Загалом у столиці 1059 підтверджених випадків захворювання.

Лабораторно підтверджені випадки додалися в таких районах:

Печерський +6

Шевченкiвський +2

Солом’янський +10

Дніпровський +1

Святошинський +6

Деснянський +11

Подільський +4

Голосіївський +13

Оболонський +6

Дарницький +11

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Нагадаємо, станом на ранок 23 квітня в Україні зафіксовано 7 170 лабораторно підтверджених випадки Covid-19. За добу захворіли 578 людей.

З них 187 летальних, 504 пацієнти вилікувалися.