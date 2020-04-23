Станом на 12.00 23 квітня у Києві зафіксовано 1 059 випадків коронавірусної інфекції.

Про це повідомив Віталій Кличко під час щоденного брифінгу.

– За минулу добу виявили ще 70 нових випадків.

Захворіли 34 жінки вiком вiд 21 до 84 років, 29 чоловіків віком вiд 26 до 71 року.

Також серед нових хворих – 2 дівчат та 5 хлопців віком до 17 років.

Читайте: Карантин в Україні – все, що потрібно знати, і останні новини

До лікарень столиці госпіталізували 24 пацієнта. Інші лікуються на самоізоляції, під контролем медиків.

За минулу добу одужало 6 людей. Усього в столиці одужало 45 киян, які лікувалися від коронавірусу.

Нагадаємо, загалом в Україні зафіксовано 7 170 випадків коронавірусу. З них 187 летальних, 504 пацієнти вилікувалися.