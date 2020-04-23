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Факти / Україна

Коронавірус у Луганській області зафіксовано вже у 27 осіб

Станом на ранок 23 квітня в Луганській області зафіксовано 4 нових випадки інфікування коронавірусом.

У зв’язку з цим, загальна кількість інфікувань в області зросла до 27.

22 квітня Луганський обласний лабораторний центр МОЗ України повідомляв про те, що троє жителів регіону одужали від Covid-19.

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До слова, станом на 09.30 23 квітня в Україні зафіксували 7 170 лабораторно підтверджених випадків Covid-19. За добу захворіло 578 осіб.

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