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Факти / Україна

Коронавірус в Україні: статистика поширення хвороби (ОНЛАЙН-КАРТА)

Станом на 09.30 23 квітня в Україні зафіксували 7 170 лабораторно підтверджених випадків Covid-19. За добу захворіли 578 осіб.

З них 187 летальних, 504 пацієнти вилікувалися.

Коронавірусну хворобу виявлено:

  • Вінницька область — 353 випадки;
  • Волинська область — 188 випадків;
  • Дніпропетровська область — 186 випадків;
  • Донецька область — 21 випадок;
  • Житомирська область — 304 випадки;
  • Закарпатська область — 230 випадків;
  • Запорізька область — 146 випадків;
  • Івано-Франківська область — 644 випадки;
  • Кіровоградська область — 258 випадків;
  • м. Київ — 1059 випадків;
  • Київська область — 451 випадок;
  • Львівська область — 282 випадки;
  • Луганська область — 27 випадків;
  • Миколаївська область — 99 випадків;
  • Одеська область — 161 випадок;
  • Полтавська область — 161 випадок;
  • Рівненська область — 396 випадків;
  • Сумська область — 89 випадків;
  • Тернопільська область — 499 випадків;
  • Харківська область — 101 випадок;
  • Херсонська область — 77 випадків;
  • Хмельницька область — 61 випадок;
  • Чернівецька область — 1140 випадків;
  • Черкаська область — 220 випадків;
  • Чернігівська область — 17 випадків.

Коронавірус в Україні - статистика МОЗ та карта поширення по областям

Читайте: Карта поширення коронавірусу онлайн – статистика

Раніше Факти ICTV зібрали все, що потрібно знати про карантин в Україні, який був введений через поширення Covid-19.

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