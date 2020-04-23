Коронавірус в Україні - статистика МОЗ та карта поширення по областям

Станом на 09.30 23 квітня в Україні зафіксували 7 170 лабораторно підтверджених випадків Covid-19. За добу захворіли 578 осіб.

З них 187 летальних, 504 пацієнти вилікувалися.

Коронавірусну хворобу виявлено:

Вінницька область — 353 випадки;

Волинська область — 188 випадків;

Дніпропетровська область — 186 випадків;

Донецька область — 21 випадок;

Житомирська область — 304 випадки;

Закарпатська область — 230 випадків;

Запорізька область — 146 випадків;

Івано-Франківська область — 644 випадки;

Кіровоградська область — 258 випадків;

м. Київ — 1059 випадків;

Київська область — 451 випадок;

Львівська область — 282 випадки;

Луганська область — 27 випадків;

Миколаївська область — 99 випадків;

Одеська область — 161 випадок;

Полтавська область — 161 випадок;

Рівненська область — 396 випадків;

Сумська область — 89 випадків;

Тернопільська область — 499 випадків;

Харківська область — 101 випадок;

Херсонська область — 77 випадків;

Хмельницька область — 61 випадок;

Чернівецька область — 1140 випадків;

Черкаська область — 220 випадків;

Чернігівська область — 17 випадків.

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Раніше Факти ICTV зібрали все, що потрібно знати про карантин в Україні, який був введений через поширення Covid-19.