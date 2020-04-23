Кредит під 3% і відстрочка сплати “тіла”: Кабмін готує програму Нові гроші

Кабінет міністрів спільно з банками розробляє програму пільгових кредитів Нові гроші.

Уряд представить її наступного тижня, повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

За його словами, програма Нові гроші “розрахована на людей, які повернулися з-за кордону, хто хоче утримати робочі місця в бізнесі, який діє”.

Пільгові кредити під 3% надаватимуться з відстрочкою сплати “тіла” кредиту і, можливо, кредитними канікулами за відсотками, додав прем’єр.

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Шмигаль також нагадав про оновлений формат кредитної програми Доступні кредити 5-7-9% для малого і мікробізнесу.

Як повідомлялося, 15 квітня уряд збільшив максимальну суму позики до 3 млн грн.