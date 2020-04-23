Міністерство освіти і місцева влада проводить консультації, щоб розробити оптимальний алгоритм проведення ЗНО-2020.

Про це заявив Віталій Кличко під час брифінгу.

– Це робиться, щоб вступна кампанія до вищих навчальних закладів України відбулася.

Також навчальні заклади столиці і самі учні мають бути готові до завершення навчального року дистанційно.

– Ми маємо бути готові до завершення навчального року дистанційно. Міністерство освіти вже надало роз’яснення для всіх закладів освіти. Сьогодні всі столичні заклади освіти продовжують працювати в режимі дистанційного навчання, онлайн занять, – зазначив мер Києва.

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Він також наголосив, що, згідно з наказом Міністерства освіти, оформлення свідоцтв про здобуття базової середньої освіти, табелів навчання учнів має бути завершене навчальними закладами не пізніше 15 червня.

Учням 1-8-х і 10-х класів, які планують поміняти заклади освіти, рекомендовано надіслати копії документів електронною поштою або в інший спосіб. А оригінал документа надати у вересні 2020 року.

Нагадаємо, уряд продовжив карантин в Україні до 11 травня у зв’язку з поширенням коронавірусу.