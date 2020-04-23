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Факти / Україна / Суспільство

На Кіровоградщині від коронавірусу одужали 10 медиків

У Кіровоградській області 10 медпрацівників вилікувались від Covid-19. Загалом в області одужала 31 людина.

Про це 23 квітня повідомили у прес-службі Кіровоградської ОДА.

Зазначається, що лише за минулу добу від коронавірусу вилікувались шестеро людей.

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– Безпосередньо за минулу добу зареєстрували шістьох людей, які вилікувались від Covid-19. Йдеться про трьох чоловіків і трьох жінок із Кропивницького.

Серед них – 63-річна медпрацівниця обласного клінічного госпіталю ветеранів війни та 45-річна медпрацівниця Центральної міської лікарні в Кропивницькому, – зазначив глава ОДА Андрій Балонь.

Загалом на Кіровоградщині зафіксовано 258 підтверджених випадків коронавірусу.

Нагадаємо, станом на 12 квітня у Кіровоградській області Covid-19 підтвердили у 44 медпрацівників.

Джерело: Кіровоградська ОДА

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