У Кіровоградській області 10 медпрацівників вилікувались від Covid-19. Загалом в області одужала 31 людина.

Про це 23 квітня повідомили у прес-службі Кіровоградської ОДА.

Зазначається, що лише за минулу добу від коронавірусу вилікувались шестеро людей.

Читайте: У Рівненській області на коронавірус захворіли 109 медиків, серед яких 26 лікарів

– Безпосередньо за минулу добу зареєстрували шістьох людей, які вилікувались від Covid-19. Йдеться про трьох чоловіків і трьох жінок із Кропивницького. Серед них – 63-річна медпрацівниця обласного клінічного госпіталю ветеранів війни та 45-річна медпрацівниця Центральної міської лікарні в Кропивницькому, – зазначив глава ОДА Андрій Балонь.

Загалом на Кіровоградщині зафіксовано 258 підтверджених випадків коронавірусу.

Нагадаємо, станом на 12 квітня у Кіровоградській області Covid-19 підтвердили у 44 медпрацівників.

Джерело: Кіровоградська ОДА