У Кіровоградській області 10 медпрацівників вилікувались від Covid-19. Загалом в області одужала 31 людина.
Про це 23 квітня повідомили у прес-службі Кіровоградської ОДА.
Зазначається, що лише за минулу добу від коронавірусу вилікувались шестеро людей.
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– Безпосередньо за минулу добу зареєстрували шістьох людей, які вилікувались від Covid-19. Йдеться про трьох чоловіків і трьох жінок із Кропивницького.
Серед них – 63-річна медпрацівниця обласного клінічного госпіталю ветеранів війни та 45-річна медпрацівниця Центральної міської лікарні в Кропивницькому, – зазначив глава ОДА Андрій Балонь.
Загалом на Кіровоградщині зафіксовано 258 підтверджених випадків коронавірусу.
Нагадаємо, станом на 12 квітня у Кіровоградській області Covid-19 підтвердили у 44 медпрацівників.
Джерело: Кіровоградська ОДА