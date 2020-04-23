На полігоні у Львівській області знайшли тіло курсанта з вогнепальним пораненням

У Львівській області загинув курсант одного з вищих військових навчальних закладів. Військовослужбовець помер від вогнепального поранення у груди.

Тіло хлопця знайшли 22 квітня близько 18.30 на одному з військових полігонів.

Причини та обставини загибелі курсанта з’ясовують представники місцевої поліції, військової прокуратури та Державного бюро розслідування.

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Інформацію про загибель військовослужбовця поліція внесла до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Нині слідство триває.

Нагадаємо, раніше ми писали, що на полігоні під Одесою вибухнув боєприпас, у результаті чого поранення отримали троє курсантів. Інцидент стався під час польового виходу на території навчального центру в селищі Чорноморське.

Джерело: Військова служба правопорядку у Збройних силах України