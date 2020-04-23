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Факти / Україна

Олексія Петрова призначено новим головою Закарпатської ОДА

Прем‘єр-міністр Денис Шмигаль представив в Ужгороді нового голову Закарпатської ОДА Олексія Петрова.

Указ президента України про призначення губернатором Закарпаття Петрова було опубліковано 22 квітня.

До сьогоднішнього дня Петров обіймав посаду начальника управління СБУ в Кіровоградській області з 2019 року.

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Також він був керівником Департаменту контррозвідки Служби безпеки України із 2017 до 2019 року.

Нагадаємо, Володимир Зеленський провів низку кадрових змін у керівництві районними державними адміністраціями: звільнив 10 голів адміністрацій та призначив 6 нових.

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