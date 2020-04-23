Пік захворюваності на коронавірус в України ще не настав, і зараз неможливо дати об’єктивний прогноз, коли це станеться.

Про це на прес-конференції розповіла завідувач кафедри інфекційних хвороб Національного медичного інституту ім. Богомольця Ольга Голубовська.

Вона заявила, що варто з обережністю дослухатися до прогнозів стосовно Covid-19.

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– Я думаю, що пік у нас ще попереду, але взагалі, ви знаєте, я відмовилася щось прогнозувати по цій хворобі, оскільки, по-перше, жоден прогноз не передбачив того, що сталося в Італії та в США, і все, що стосується прогнозів стосовно глобальних інфекційних хвороб, які лише з’явилися серед людської популяції, – в усьому цьому потрібно бути дуже обережними щодо прогнозів. Зараз головне завдання – забезпечити виживання максимальної кількості хворих, – сказала Голубовська.

Також вона додала, що коронавірус потенційно становить ще не відомі у медичній спільності ризики. Саме тому Голубовська наполягає, що госпіталізувати необхідно не лише хворих, у яких уже почалися проблеми з диханням, але й пацієнтів у стані середньої тяжкості.

– Я була категорично проти дискусії, що потрібно закупити багато апаратів ШВЛ, оскільки наше завдання — не допустити пацієнта до стану, коли йому потрібна штучна вентиляція легень, оскільки особливістю COVID-19 є те, що смертність у хворих, які вже потребують штучного дихання, є надзвичайно високою. Тому я виступаю за більш масову госпіталізацію, навіть більш масову, ніж у розвинених країнах Європи, – наголосила Голубовська.

Вона також підкреслила, що особливо це стосується людей з групи ризику: з хронічними захворюваннями, такими як діабет, а також людей старше 60 років. Такі пацієнти потребують перебування у стаціонарі та постійного нагляду лікарів.

Крім того, вона наголосила, що найважче виявити Covid-19 у пацієнтів з цукровим діабетом, оскільки у них хвороба проходить нетипово — вона розпочинається одразу із другої, значно важчої стадії.

– Будь-який респіраторний синдром — покашлювання, незначне підвищення температури —має розглядатися апріорі як Covid-19 доти, доки не доведено зворотнє. По-іншому ніяк не виходить. Тому хворі з групи ризику і ті, хто їх спостерігає, мають усвідомлювати ризики і повинні бути направлені до стаціонару за найменших симптомів ГРВІ, – підкреслила Голубовська.

Нагадаємо, за прогнозами Кабінету міністрів України, пік захворюваності на Covid-19 в Україні варто очікувати на початку травня.