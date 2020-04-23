Пік захворюваності на коронавірус у Києві прогнозують на початок травня. Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.

– Ми виходимо з динаміки захворюваності та прогнозів, що отримуємо від віруслогів. Період на початку травня обумовлений тим, що люди багато контактували під час свят – Вербної неділі, Великодня. Сьогодні в Києві зареєстровано 1059 хворих, з них більше 100 – це медики.

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Віталій Кличко також зазначив, що у столичних лікарнях вже підготували понад 1 700 ліжок для розміщення хворих на коронавірус. Станом на сьогодні в Києві госпіталізовано понад 200 хворих на Covid-19.

Він додав, що у разі потреби місто готове розгорнути до 7 тис. ліжок.

Раніше Факти ICTV писали, коли очікується пік захворюваності на коронавірус в Україні.

Джерело: Віталій Кличко