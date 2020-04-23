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Факти / Україна

Рамадан 2020: українські мусульмани змінили формат святкування через коронавірус

Через епідемію коронавірусу Духовне управління мусульман України змінило порядок проведення традиційних заходів святкування Рамадану.

Так, звичні колективні молитви проводитимуться вдома за участю членів сім’ї, а не у мечетях.

З цією метою  була збільшена кількість онлайн-проектів з нагоди місяця Рамадана, щоб навіть в умовах карантину українські мусульмани могли задовольняти свої духовні потреби.

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Крім того, на період карантину заборонено відвідувати мечеті жінкам, дітям, людям похилого віку і хворим.

Також управління організувало систему роздачі продуктових наборів для проведення мусульманами іфтарів будинку.

Нагадаємо, цьогоріч місяць великого посту у мусульман Рамадан почнеться 24 квітня зі сходом сонця і триватиме до заходу 23 травня.

Джерело: Інтерфакс-Україна

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