Через епідемію коронавірусу Духовне управління мусульман України змінило порядок проведення традиційних заходів святкування Рамадану.

Так, звичні колективні молитви проводитимуться вдома за участю членів сім’ї, а не у мечетях.

З цією метою була збільшена кількість онлайн-проектів з нагоди місяця Рамадана, щоб навіть в умовах карантину українські мусульмани могли задовольняти свої духовні потреби.

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Крім того, на період карантину заборонено відвідувати мечеті жінкам, дітям, людям похилого віку і хворим.

Також управління організувало систему роздачі продуктових наборів для проведення мусульманами іфтарів будинку.

Нагадаємо, цьогоріч місяць великого посту у мусульман Рамадан почнеться 24 квітня зі сходом сонця і триватиме до заходу 23 травня.