Скорочення лікарів і зменшення зарплат не передбачається – Ляшко

Скорочення медиків поки не передбачається, оскільки Національна служба здоров’я України продовжує фінансувати медустанови за глобальним бюджетом.

Про це заявив заступник міністра охорони здоров’я, головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко на брифінгу за підсумками засідання Регіонального штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації в Закарпатській області.

– Ми заборонили постановою Кабміну ухвалювати планові госпіталізації і операції. Водночас НСЗУ внесла зміни в угоди, і перші три місяці вона виплачуватиме історичний базовий бюджет для медустанов, тому ні скорочень лікарів, ні зменшення зарплат не повинно бути, – сказав Віктор Ляшко.

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За його словами, якщо такі випадки будуть спостерігатися, у Міністерстві охорони здоров’я на них будуть жорстко реагувати.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Україна продовжила карантин до 11 травня.