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Факти / Україна

У “ДНР” і “ЛНР” підтвердили 115 випадків коронавірусу

Російські окупаційні адміністрації в Донецьку та Луганську оприлюднили інформацію про кількість хворих на Covid-19.

Так, станом на 23 квітня коронавірус у так званій ДНР підтвердили у 67 осіб, 8 825 людей перебувають під наглядом.

Кількість хворих на коронавірус у так званій ЛНР станом на 22 квітня становила 48 інфікованих. Зокрема, під наглядом перебувають понад 5 тис. мешканців, у інфекційних відділеннях – до 100 осіб.

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Загалом, в ОРДЛО, згідно з їхніми даними, під медичним наглядом через коронавірус перебувають понад 13 тис. осіб.

Нагадаємо, раніше Факти ICTV писали, що у Донецькій області підтвердили три нових випадки Covid-19.

Джерело: Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій

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