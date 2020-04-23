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Факти / Україна

У Донецькій області підтвердили три нових випадки Covid-19

У Донецькій області зафусували три нові випадки захворювання на коронавірус.

Про це повідомив голова Донецької ОДА Павло Кириленко.

Пацієнти із різних міст та різного віку. Це 28-річний чоловік з Миколаївки, 43-річна жінка із Покровська і 60-річна жінка з Костянтинівки.

Усі вони повернулися з Росії, після чого перебували на самоізоляції.

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У всіх хворих захворювання протікає безсимптомно у легкій формі. Тому лікування вони наразі отримують амбулаторно.

Нагадаємо, станом на 23 квітня в Україні зафіксували 7 170 випадків Covid-19. За добу захворіли 578 людей.

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