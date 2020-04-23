Станом на 23 квітня в анексованому Росією Криму та місті Севастополі загалом підтверджено 78 випадків коронавірусу, повідомили у Кримській правозахисній групі.

Але окупаційна адміністрація Криму вже визнала 53 випадки захворювання на Covid-19. Зокрема, коронавірус виявлено у сімейної пари волонтерів з Ялти, яких інфікував приїжджий з Росії. Через це у зоні ризику опинилися понад 30 осіб, які перебували на самоізоляції і яким волонтери доставляли продукти.

Крім того, з 18 до 25 зросла кількість підтверджених випадків інфікування коронавірусом в Севастополі.

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Також у Криму спостерігається гостра нестача медичного персоналу для супроводу хворих, і поширення коронавірусу серед військових окупаційних контингентів, що ретельно приховується.

Нагадаємо, станом на 23 квітня в Україні зафіксували 7 170 випадків Covid-19. За добу захворіли 578 людей.

Джерело: Кримська правозахисна група, Міністерство з питань реінтеграції