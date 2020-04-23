У Києві дрони продезінфікували сміттєспалювальний завод

Для дезінфекції великих промислових територій Київтеплоенерго і українська компанія DroneUA створили пілотний проект дронів.

Новий спосіб дезінфекції території протестували на сміттєспалювальному заводі Енергія.

За словами директора заводу Сергія Крикуна, дезінфекція проводиться щодня з початку запровадження карантину.

– На підприємство приїжджають сміттєвози з усього Києва, тому важливо забезпечити санітарну безпеку для персоналу заводу, – сказав Крикун.

Дрон, який дезинфікував завод, здатний у повітря піднімати 16 літрів дизрозчину. За один виліт він може дезінфікувати площу до 20 тис. кв за 10-15 хвилин.

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Раніше такий спосіб дезінфекції застосовували в Китаї.

До речі, вірус Covid-19 продовжує жити на поверхнях протягом п’яти днів.

Оновлені дані опублікував Центр громадського здоров’я. Зазначається, що заразність Covid-19 вагомо знижується уже за три години.

Джерело: Київтеплоенерго