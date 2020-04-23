У Києві запрацював перший в Україні Дитячий садок онлайн

У столиці розпочав роботу перший в Україні онлайн-садочок, розрахований на дітей віком 4-6 років. Цей проект запроваджено в рамках Віртуальної платформи емоційної підтримки Моніторингового центру КМДА з протидії Covid-19.

– Саме для наймолодших киян запрацював Дитячий садок онлайн на платформі Освітнього хабу міста Києва, водночас ми відкриті для всіх маленьких українців і закликаємо батьків долучитись до нашої ініціативи. Місто допомагає батькам під час карантину, використовуючи всі свої можливості, і ми готові підставити своє плече всім українським регіонам, які опинились один на один з подібними проблемами,– повідомив директор КНП Освітня агенція міста Києва Бадрі Лолашвілі.

Відтепер під час карантину з понеділка по п’ятницю, окрім святкових днів, діти мають можливість “відвідувати” цікаві та корисні заняття, які проводять фахівці. Для зручності розклад занять буде незмінний на всі дні:

10.00 – Казка-йога;

11.00 – Англійська для дітей;

12.00 – Розвивальні заняття.

Всі заняття також вільно доступні у записі на постійній основі.

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– Цей проект вже викликав великий інтерес як серед батьків, так і серед українських зірок. У рамках Дитячого садочка онлайн ми запросили відомих українців провести додаткові заняття і сподіваємось, що вони не залишаться осторонь. Ми запрошуємо публічних осіб провести власне заняття онлайн для дітей. Це може бути і майстер-клас, і читання казки, і будь-яка інша активність – головне, щоб це було щиро та від душі, – підкреслила директорка Освітнього хабу міста Києва Марія Богуслав.

Більше інформації про Дитячий садок онлайн можна дізнатись на Віртуальній платформі емоційної підтримки Моніторингового центру КМДА з протидії Covid-19.

Посилання на прес-конференцію щодо результатів роботи платформи, а також щодо старту роботи послуги Дитячий садок онлайн.

До слова, у рамках Моніторингового центру, що контролює ситуацію з протидії коронавірусу, відкрили безкоштовну віртуальну платформу з емоційної підтримки.