PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Квітень, 23 в 9:48
У підозрюваної у справі Шеремета Кузьменко проводять обшуки
Слідче управління Міністерства внутрішніх справ проводить обшуки вдома у підозрюваної Юлії Кузьменко у справі щодо вбивства журналіста Павла Шеремета.
Про це повідомив адвокат
Тарас Безпалий на своїй сторінці у Facebook.
– Масові обшуку в Кузьменко Юлі і її близьких, – написав адвокат.
Читайте: Справа Шеремета: Кузьменко вдруге відмовилася від проходження поліграфа
Безпалий повідомив, що обшуки тривають з 6.20 ранку.
Нагадаємо, Печерський суд Києва
продовжив Юлії Кузьменко тримання під вартою на два місяці – до 30 травня. Прокурор просив продовжити тримання під вартою підозрюваній ще на два місяці, наголошуючи на ризиках втечі, тиску на свідків,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
PGRpdiBjbGFzcz0ib3V0c3RyZWFtX2NvbnRlbnRfMSI+DQoJPHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iNzkyIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1mb3JtYXQ9Im91dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iRmFrdHlfT3V0c3RyZWFtIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4NCgk8c2NyaXB0Pg0KCQlpZiAod2luZG93LmlubmVyV2lkdGggPD0gNzY3KSB7DQoJCQlqUXVlcnkoIi5vdXRzdHJlYW1fY29udGVudF8xIikucmVtb3ZlKCk7DQoJCX0NCgk8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2Pg==
Вгору
Вгору
X