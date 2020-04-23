У підозрюваної у справі Шеремета Кузьменко проводять обшуки

Слідче управління Міністерства внутрішніх справ проводить обшуки вдома у підозрюваної Юлії Кузьменко у справі щодо вбивства журналіста Павла Шеремета.

Про це повідомив адвокат Тарас Безпалий на своїй сторінці у Facebook.

– Масові обшуку в Кузьменко Юлі і її близьких, – написав адвокат.

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Безпалий повідомив, що обшуки тривають з 6.20 ранку.

Нагадаємо, Печерський суд Києва продовжив Юлії Кузьменко тримання під вартою на два місяці – до 30 травня. Прокурор просив продовжити тримання під вартою підозрюваній ще на два місяці, наголошуючи на ризиках втечі, тиску на свідків,