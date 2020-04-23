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Факти / Україна / Суспільство

У Рівненській області на коронавірус захворіли 109 медиків, серед яких 26 лікарів

Станом на вечір 23 квітня на Рівненщині зареєстровано 420 випадків захворювання на Covid-19, у тому числі, у 109 медпрацівників.

За останню добу підтверджено 18 нових випадків захворювання на коронавірус.

Про це на своїй сторінці Facebook повідомив глава Рівненської ОДА Віталій Коваль.

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– З усіх зарєстрованих випадків ми маємо 11 летальних, і 41 людина одужала. Cеред хворих в області на Covid-19 – 109 медпрацівників. У тому числі, 26 інфікованих – лікарі.

Також Віталій Коваль розповів, що в області проведено детальний розрахунок надбавки для лікарів, які надавали медичну допомогу в березні у закладах першої хвилі.

Для медиків Рівненської міської лікарні і Сарненської ЦРЛ із субвенції виділено відповідно 1 млн і 950 тис. грн.

– Цих коштів достатньо, щоб виплатити зарплату і 300% надбавки для медиків першої хвилі, – підкреслив Коваль.

Нагадаємо, очільник МОЗ Максим Степанов заявив, що на коронавірус в Україні захворіли вже 1 245 медиків.

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