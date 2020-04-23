В Одеській області від коронавірусу помер 56-річний чоловік. Його госпіталізували в лікарню з двосторонньою позалікарняною пневмонією.

У нього також були і супутні захворювання: цукровий діабет, ішемічна хвороба серця і серцева недостатність.

30 березня в приймальному відділенні йому зробили експрес тест на коронавірус. Результат був негативним. Пацієнт отримував терапію відповідно до протоколу.

Під час планового обстеження 9 квітня йому провели тест ПЛР. Результат був негативним.

Через відсутність позитивної динаміки лікування, 21 квітня пацієнту провели повторний тест на ПЛР.

22 квітня від гострої серцевої недостатності і набряку легень він помер. Увечері результати показали, що чоловік хворів на коронавірус.

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Хворий перебував у палаті терапевтичного відділення. У лікаря ПЛР-тест негативний.

Весь персонал відділення, в якому знаходився пацієнт, дотримувався протиепідемічних заходів, використовував засоби індивідуального захисту.

До речі, в Одесі підтвердили 161 випадок зараження коронавірусом.

З нових випадків – 6 в місті Подольськ, 2 в місті Одеса та по одному в Біляївському та Кілійському районах.

Станом на 09.30 23 квітня в Україні зафіксували 7 170 лабораторно підтверджених випадків Covid-19. За добу захворіло 578 осіб.

Джерело: Одеська міська рада