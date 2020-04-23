В Одеській області від коронавірусу помер 56-річний чоловік. Його госпіталізували в лікарню з двосторонньою позалікарняною пневмонією.
У нього також були і супутні захворювання: цукровий діабет, ішемічна хвороба серця і серцева недостатність.
30 березня в приймальному відділенні йому зробили експрес тест на коронавірус. Результат був негативним. Пацієнт отримував терапію відповідно до протоколу.
Під час планового обстеження 9 квітня йому провели тест ПЛР. Результат був негативним.
Через відсутність позитивної динаміки лікування, 21 квітня пацієнту провели повторний тест на ПЛР.
22 квітня від гострої серцевої недостатності і набряку легень він помер. Увечері результати показали, що чоловік хворів на коронавірус.
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Хворий перебував у палаті терапевтичного відділення. У лікаря ПЛР-тест негативний.
Весь персонал відділення, в якому знаходився пацієнт, дотримувався протиепідемічних заходів, використовував засоби індивідуального захисту.
До речі, в Одесі підтвердили 161 випадок зараження коронавірусом.
З нових випадків – 6 в місті Подольськ, 2 в місті Одеса та по одному в Біляївському та Кілійському районах.
Станом на 09.30 23 квітня в Україні зафіксували 7 170 лабораторно підтверджених випадків Covid-19. За добу захворіло 578 осіб.
Джерело: Одеська міська рада