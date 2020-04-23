Місця в інфекційних відділеннях Олександрівської лікарні закінчуються, повідомила головний лікар медзакладу Людмила Антоненко.

За її словами, нині там перебувають 88 пацієнтів, з них – 76 з підтвердженим коронавірусом, 80 – з пневмонією, 6 – у реанімації, всі на кисневій підтримці, на ШВЛ немає.

– Готуються додаткові резервні ліжка! Наразі ми спостерігаємо випадки локальних спалахів Covid-19: Києво-Печерська лавра, Почаївська лавра, гуртожиток у Вишневому, – розповіла вона.

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Станом на 09.30 23 квітня в Україні зафіксували 7 170 лабораторно підтверджених випадків Covid-19. За добу захворіли 578 людей. У Києві вже 1 059 хворих.

Фото: Людмила Антоненко