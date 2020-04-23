Станом на 09.30 23 квітня в Україні зафіксували 7 170 лабораторно підтверджених випадків Covid-19. За добу захворіли 578 людей.
З них 187 летальних, 504 пацієнти вилікувалися.
Коронавірусна хвороба виявлена:
- Вінницька область — 353 випадки;
- Волинська область — 188 випадків;
- Дніпропетровська область — 186 випадків;
- Донецька область — 21 випадок;
- Житомирська область — 304 випадки;
- Закарпатська область — 230 випадків;
- Запорізька область — 146 випадків;
- Івано-Франківська область — 644 випадки;
- Кіровоградська область — 258 випадків;
- м. Київ — 1 059 випадків;
- Київська область — 451 випадок;
- Львівська область — 282 випадки;
- Луганська область — 27 випадків;
- Миколаївська область — 99 випадків;
- Одеська область — 161 випадок;
- Полтавська область — 161 випадок;
- Рівненська область — 396 випадків;
- Сумська область — 89 випадків;
- Тернопільська область — 499 випадків;
- Харківська область — 101 випадок;
- Херсонська область — 77 випадків;
- Хмельницька область — 61 випадок;
- Чернівецька область — 1140 випадків;
- Черкаська область — 220 випадків;
- Чернігівська область — 17 випадків.
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До слова, дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями.
Нагадаємо, в Україні до 11 травня діє карантин, який передбачає низку обмежень. Все, що потрібно знати про карантин в Україні, читайте в текстовому онлайні на Фактах ICTV.