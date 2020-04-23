В Україні новий антирекорд щодо коронавіру – Степанов

Украна встановила новий антирекорд за кількістю хворих на коронавірус – 578 за добу, повідомив на брифінгу міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

– За минулу добу захворіло 578 людей, з них 44 дитини та 123 медпрацівника. Це новий антирекод за весь час епідемії в Україні. Ми вважаємо, що це наслідок, зокрема, порушення карантину на Вербну неділю та на Великдень, – наголосив він.

За його словами, госпіталізовано 182 людини, зафіксовано 13 летальних випадків, водночас 80 пацієнтів, зокрема і 4 дітей, одужали.

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– Загалом за час пандемії захворіли 7 170 людей та одужали 504 пацієнти, летальних випадків – 187, – уточнив Степанов.

Міністр також повідомив, що найбільшу кількість нових випадків зафіксовано: у Чернівецькій області – 87, у Київській – 61 та у Києві – 70.

Нагадаємо, в Україні до 11 травня діє карантин, який передбачає низку обмежень. Все, що потрібно знати про карантин в Україні, читайте в текстовому онлайні на Фактах ICTV.