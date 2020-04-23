В Україні починають тестувати препарат від Covid-19 – Зеленський

В Україні починають клінічні випробування лікарського засобу проти коронавірусу. Препарат має потенціал у лікуванні Covid-19 і може суттєво знижувати загрозу летальних випадків від вірусу.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський 23 квітня під час відеозвернення.

– Наразі проходять дослідження чотирьох різних лікарських засобів. І ще в ці дні Україна починає клінічні випробування препарату для боротьби з Covid-19. Є попередні висновки наших вчених і виробників, за якими цей лікарський засіб може бути дуже ефективним, – сказав Володимир Зеленський.

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За його словами, цей засіб може бути ефективним не тільки під час лікування коронавірусу, а й для його профілактики.

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