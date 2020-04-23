В Україні зростає кількість прострочених кредитів населенню

В українських банках зросла частка прострочених більш ніж на 7 днів гривневих кредитів населення і бізнесу.

У період з 1 березня до 13 квітня частка роздрібних прострочених кредитів зросла на 4,3 процентних пункти – до 26,6%.

Найбільше кількість заборгованостей росте у приватних банках – з близько 0,1% за станом на 1 березня до 4,9% в квітні, і у державних – з 0,1% до 3,5%. У банках з іноземним капіталом цей показник збільшився з близько 3,2% до 4,9%.

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Водночас частка прострочених кредитів малого та середнього бізнесу в гривні за цей період також збільшилася – на 5,1 п.п., до 23,3%, а у валюті – на 4,1 п.п., до 29,3%.

Нагадаємо, експерт пояснив, чому банки і мікрофінансові організації не схвалюють кредит онлайн після початку карантину.