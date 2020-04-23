Зі скількох років можна виїжджати за кордон?
Дитина може подорожувати за кордон із перших днів життя. Якщо їй ще не виповнилося 16 років, вона може покидати територію України тільки в супроводі дорослих – одного або двох батьків, або уповноваженої ними третьої особи.
Діти, які досягли 16 років, можуть самостійно виїжджати за межі України без супроводу дорослих.
Які потрібні документи на виїзд із дитиною за кордон?
Відповідно до закону України Про порядок виїзду з України та в’їзду в Україну громадян України, діти, яким ще не виповнилося 18 років, мають право виїжджати за кордон за такими документами:
- закордонний паспорт;
- дипломатичний паспорт;
- службовий паспорт.
Здебільшого для перетину кордону досить біометричного закордонного паспорта на дитину. Його можна оформити в будь-якому підрозділі Державної міграційної служби України. Бажано на всяк випадок узяти із собою свідоцтво про народження дитини.
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Якщо дитині виповнилося 14 років, і вона отримала український паспорт нового зразка (ID-картку), то для відвідування деяких країн не доведеться оформлювати закордонний паспорт. Серед них – Туреччина, Латвія, Литва, Естонія.
Якщо дитина подорожує з одним із батьків, потрібно надати нотаріально завірену згоду другого з батьків. У цьому документі обов’язково потрібно вказати країну перебування та плановану тривалість подорожі.
Якщо дитина подорожує з третьою особою, необхідно надати нотаріально завірену згоду двох батьків (за винятком випадків, коли один із батьків помер, позбавлений батьківських прав, не виплачує аліменти тощо).
Як оформити дозвіл на вивезення дитини за кордон?
Дозвіл на виїзд дитини за кордон – це юридичний документ, який обов’язково засвідчує нотаріус. Оформлення триває зовсім небагато часу – приблизно 15–20 хвилин.
Необхідно прийти до нотаріуса й надати йому такі документи:
- паспорти батьків;
- ІПН батьків;
- свідоцтво про народження дитини.
Залежно від вартості послуг нотаріуса, за оформлення довіреності доведеться сплатити десь 200–300 грн. Перетин кордону можливий лише за оригіналом документа.
Як виїхати із дитиною за кордон без згоди другого з батьків?
Є випадки, коли нотаріально завірений дозвіл другого з батьків не потрібен. Серед них:
- Якщо другий із батьків – не громадянин України або особа без громадянства (його ім’я повинно бути вказане у свідоцтві про народження дитини).
- Якщо в закордонному паспорті одного з батьків, з ким виїжджає дитина молодше 16 років, є позначка про переїзд на постійне місце проживання до іншої країни або позначка про взяття на консульський облік у дипломатичному представництві.
- Якщо надано один із документів: свідоцтво про смерть другого з батьків, рішення суду про позбавлення батьківських прав другого з батьків, рішення суду про визнання другого із батьків безвісно відсутнім, рішення суду про визнання другого з батьків недієздатним, рішення суду про дозвіл виїжджати за межі України без згоди другого з батьків, довідка про наявність боргів зі сплати аліментів за чотири або більше місяці (видається органами виконавчої служби), свідоцтво про народження дитини, у якому немає відомостей про батька.
- Якщо дитина виїжджає за межі України з тим із батьків, з ким фактично проживає, на термін до одного місяця. Мета поїздки може бути будь-якою – навчання, лікування, участь у дитячих змаганнях, наукових заходах, навчальних олімпіадах і конкурсах, оздоровлення та відпочинок. У цій ситуації достатньо надати рішення суду або органів опіки та піклування, у якому підтверджене місце проживання дитини з тим із батьків, з яким вона виїжджає за кордон на термін до одного місяця.
- Якщо один із батьків не сплачує аліменти протягом трьох місяців, і дитина має групу інвалідності або хвора на тяжкі захворювання. Їхній перелік передбачений частиною 5 статті 157 Сімейного кодексу України. Серед таких захворювань – ураження нервової системи, орфанні й онкологічні захворювання, тяжкі вроджені вади розвитку, інсулінозалежний цукровий діабет, дитячий церебральний параліч, психічні розлади, гострі або хронічні хвороби нирок. До цієї категорії належать діти, які потребують трансплантації органів або паліативної медичної допомоги. Необхідно надати довідку лікарсько-консультативної комісії та довідку виконавчої служби про несплату аліментів упродовж трьох місяців.
Яка встановлена відповідальність за порушення міграційного законодавства?
Якщо будуть порушені терміни перебування за кордоном, це призведе до адміністративного штрафу від 1 700 до 3 400 грн та заборони на виїзд із дитиною за кордон без згоди другого з батьків на термін один рік.