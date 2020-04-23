Відповідно до закону України Про порядок виїзду з України та в’їзду в Україну громадян України, діти, яким ще не виповнилося 18 років, мають право виїжджати за кордон за такими документами:

закордонний паспорт;

дипломатичний паспорт;

службовий паспорт.

Здебільшого для перетину кордону досить біометричного закордонного паспорта на дитину. Його можна оформити в будь-якому підрозділі Державної міграційної служби України. Бажано на всяк випадок узяти із собою свідоцтво про народження дитини.

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Якщо дитині виповнилося 14 років, і вона отримала український паспорт нового зразка (ID-картку), то для відвідування деяких країн не доведеться оформлювати закордонний паспорт. Серед них – Туреччина, Латвія, Литва, Естонія.

Якщо дитина подорожує з одним із батьків, потрібно надати нотаріально завірену згоду другого з батьків. У цьому документі обов’язково потрібно вказати країну перебування та плановану тривалість подорожі.

Якщо дитина подорожує з третьою особою, необхідно надати нотаріально завірену згоду двох батьків (за винятком випадків, коли один із батьків помер, позбавлений батьківських прав, не виплачує аліменти тощо).