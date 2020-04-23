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Факти / Україна

Вимагає відкрити метро в Києві: Гончаренко позивається до Кабміну

Народний депутат від Європейської солідарності Олексій Гончаренко позивається до Окружного адміністративного суду Києва проти Кабміну через закриття метрополітену в столиці.

Гончаренко вважає, що таким кроком “наосліп” київська влада позбавила можливості дістатися на роботу тисяч людей, зокрема, медичний персонал.

У своїй позовній заяві народний обранець вимагає відкрити роботу метро.

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– Так не може тривати далі. Тож я вимагаю, аби людям, яким треба діставатися на роботу, зокрема, медикам, що зараз на передовій боротьби з хворобою, відкрили можливість користуватися транспортом, – заявив Гончаренко.

  • Вимагає відкрити метро в Києві: Гончаренко позивається до Кабміну
  • Вимагає відкрити метро в Києві: Гончаренко позивається до Кабміну
  • Вимагає відкрити метро в Києві: Гончаренко позивається до Кабміну
  • Вимагає відкрити метро в Києві: Гончаренко позивається до Кабміну
  • Вимагає відкрити метро в Києві: Гончаренко позивається до Кабміну
  • Вимагає відкрити метро в Києві: Гончаренко позивається до Кабміну
Вимагає відкрити метро в Києві: Гончаренко позивається до Кабміну / 3 фотографии

Як повідомлялося, раніше приблизні терміни відкриття метрополітену в Києві назвав прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Фото: Dreamstime

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