Як довго українці носитимуть маски – відповідь Степанова

Міністр охорони здоров’я України Максим Степанов зазначив, що через пандемію коронавірусу українцям ще довго доведеться ходити в медичних масках та дотримуватися дистанції.

За його словами, найближчі два роки Україна житиме в нових умовах.

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– Це надсерйозна хвороба. Хвороба, з якою світ іще не стикався. Тому дуже великий період часу ми будемо змушені і носити маски, і тримати дистанцію, і користуватися дезінфекторами.

Тому так, певні обмеження будуть існувати досить тривалий час. Але наша мета – щоб якомога швидше пом’якшити карантин. Як тільки це стане можливо, – зазначив Степанов.

Нагадаємо, раніше прем’єр-міністр Денис Шмигаль розповів, як Україна виходитиме із карантину. За його словами, цей процес проходитиме у п’ять етапів. Після 12 травня можуть відкрити парки для відвідування, а також непродовольчі магазини.