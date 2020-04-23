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Факти / Україна / Суспільство

За добу в ЗСУ підтверджені три нових випадки коронавірусу

Станом на 23 квітня серед військовослужбовців Збройних сил України підтверджені 46 випадків Covid-19.

З них три нових, повідомляє командування Медичних сил ЗСУ в Facebook.

– З них шість осіб одужали і двоє летальних випадки. На ізоляції 341 особа, – вказується в повідомленні.

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Хворі госпіталізовані у Військово-медичний клінічний центр Північного регіону та у Чернівецький військовий госпіталь.

Ще один хворий у Львівській області лікується вдома під наглядом медичної служби. Стан пацієнтів задовільний.

Нагадаємо, у Збройних силах України станом на ранок 22 квітня підтверджено 43 випадки інфікування коронавірусом. З них чотири людини одужали, а двоє померли.

Джерело: Командування Медичних сил Збройних Сил України

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