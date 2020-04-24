Держлабораторії завантажено на 75%: як Україна пройде пік коронавірусу

Лабораторні центри Міністерства охорони здоров’я будуть на 100% завантажені тестами за два тижні, коли настане пік поширення коронавірусу в Україні.

Водночас Україна ще має потенціал для встановлення діагнозів завдяки допомозі приватних лабораторій.

Про це журналісту Фактів ICTV заявив в.о. генерального директора ДУ Центр громадського здоров’я МОЗ України Ігорь Кузін і додав, що нині держлабораторії завантажено на 75%..

– Нині вже до цієї системи (тестувань. – Ред.) уже під’єднано сім приватних лабораторій. Їхній резерв є набагато більшим, ніж резерв держлабораторій, – сказав він.

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Кузін також розповів, що МОЗ сформував списки науковців і приватних вірусологів, які можуть перейти працювати до лабораторій, якщо буде потрібно розширити потужності тестувань.

Як повідомлялося, перша партія ПЛР-тестів українського виробництва вирушила в регіони.