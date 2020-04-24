PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна

Держлабораторії завантажено на 75%: як Україна пройде пік коронавірусу

Лабораторні центри Міністерства охорони здоров’я будуть на 100% завантажені тестами за два тижні, коли настане пік поширення коронавірусу в Україні.

Водночас Україна ще має потенціал для встановлення діагнозів завдяки допомозі приватних лабораторій.

Про це журналісту Фактів ICTV заявив в.о. генерального директора ДУ Центр громадського здоров’я МОЗ України Ігорь Кузін і додав, що нині держлабораторії завантажено на 75%..

– Нині вже до цієї системи (тестувань. – Ред.) уже під’єднано сім приватних лабораторій. Їхній резерв є набагато більшим, ніж резерв держлабораторій, – сказав він.

Читайте: Поліетиленові пакети для подачі кисню: районна лікарня тестує альтернативу ШВЛ

Кузін також розповів, що МОЗ сформував списки науковців і приватних вірусологів, які можуть перейти працювати до лабораторій, якщо буде потрібно розширити потужності тестувань.

Як повідомлялося, перша партія ПЛР-тестів українського виробництва вирушила в регіони.

Фото: Dreamstime

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка