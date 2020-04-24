Національний банк України на 24 квітня встановив офіційний курс долара на рівні 27,01 грн за долар. Це на 4 копійки менше порівняно з курсом 23 квітня.

Євро також змінився у ціні порівняно з попереднім банківським днем і становить 29,13 грн, що на 28 копійок менше.

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Курс валют в Україні від НБУ на 24.04:

1 долар США – 27,01 грн;

1 євро – 29,13 грн;

1 польський злотий – 6,42.

Нагадаємо, 23 квітня Нацбанк зміцнив гривню. Курс гривні до долара був встановлений на рівні 27,05 грн/$1.