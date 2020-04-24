Хайп чи коротка кадрова лавка: для чого Саакашвілі повертають в українську політику

Він стрибав по дахах, розбивав наметове містечко під парламентом, проривався через кордон і сидів у СІЗО. Отримував і втрачав українське громадянство. Створював партію і провалював з нею парламентські вибори.

Третій президент Грузії Міхеіл Саакашвілі, після того, як перетворився на українського політика, встиг згенерувати масу скандалів і гучних інформаційних приводів. Тепер він сам оголосив, що отримав від президента Володимира Зеленського пропозицію стати віце-прем’єром уряду України з питань реформ.

На Банковій заявили, що Зеленський бачить у Саакашвілі “потенціал для підтримки уряду, і запропонував йому поділитися своїм баченням та розробками”.

Горки Саакашвілі

Радити українським президентам, як проводити реформи, для Саакашвілі не звикати. Свій імідж успішного реформатора Міхо продав ще попереднику Зеленського, своєму однокурснику по Київському інституту міжнародних відносин Петру Порошенку.

Після Революції Гідності п’ятий президент України спочатку зробив Саакашвілі головою міжнародної ради реформ, а потім і вручив український паспорт разом з посадою голови Одеської ОДА.

У рідній Грузії на той час проти Саакашвілі порушили чотири кримінальні справи і оголосили в міжнародний розшук. Так що Міхеіл Ніколозович зосередився на Одесі, в якій зі звичним ентузіазмом ламав паркани на пляжах, розбивав намет на будівництві дороги, воював з контрабандою на митниці. Паралельно глава облдержадміністрації ще й звинувачував у корупції тодішнього прем’єра Арсенія Яценюка і бізнесмена Ігоря Коломойського.

Закінчилося ж перебування Саакашвілі в Одесі тим, що він звинуватив у корупційних зловживаннях вже самого Петра Порошенка і перейшов в опозицію до влади. Далі було позбавлення громадянства, незаконний прорив через кордон, мітинги, звинувачення в спробі державного перевороту і, врешті-решт, видворення з країни.

Повернувся в Україну Саакашвілі вже після перемоги на президентських виборах Володимира Зеленського, який відновив громадянство колишнього глави Одеської ОДА. Саакашвілі невдало взяв участь в парламентських виборах 2019 року з своєю партією Рух Нових сил, не зумівши набрати навіть 1% голосів виборців, після чого почав розповідати про повну підтримку дій нового президента.

— Наскільки мені відомо, він за півтора-два останніх місяці регулярно бував в Офісі президента і спілкувався з президентом, з приводу того, що потрібно зробити, що потрібно змінити. Можливо, зумів переконати президента, що він зможе зрушити справу з мертвої точки, – пояснюєполітолог Ігор Рейтерович.

На думку ж політолога Володимира Фесенка, Зеленський вже три місяці шукав сильну фігуру на посаду віце-прем’єра і вирішив зупинитися на Саакашвілі, щоб підкреслити готовність до рішучих реформ.

— Зеленському потрібен таран і каталізатор, потрібен потужний імпульс в економічній політиці, енерджайзер. Саакашвілі асоціюється і з рішучістю і з реформаторським потенціалом, – відзначає експерт.

У свою чергу, політолог Петро Олещук, вважає запрошення Саакашвілі також свідченням дуже короткої кадрової лавки влади.

— Це кадровий голод, багато людей перебрали, і недавно Зеленський сказав, що він буде змінювати Кабінет Міністрів поки не отримає необхідний результат в плані реформ.

При цьому, чим конкретно буде займатися віце-прем’єр з реформ досі не зрозуміло. Подібної посади в українському уряді просто ніколи не було.

— Поки ніхто толком пояснити завдання такої посади і для чого вона взагалі створюється, не зміг, – констатує заступник голови фракції партії Голос у Верховній Раді Ярослав Железняк.

Дивується нардеп і з приводу того, що в Кабміні за півтора місяці не змогли знайти повноцінних міністрів культури, освіти і енергетики, заповнивши ці вакансії тимчасово виконуючими обов’язки, але створюють новий пост.

Show must go on

Наявність у Саакашвілі позитивного грузинського досвіду реформ не викликає сумнівів ні у кого, але ось з успіхами в Одеській області є великі питання.

— Моє ставлення до Саакашвілі неоднозначне. З одного боку, багато, що він зробив в Грузії, викликало захоплення і повагу. З іншого боку, в Одеській області у нього не вийшло нічого, – говорить народний депутат від фракції партії Європейська солідарність Олексій Гончаренко.

Хоча, і повторити грузинські досягнення, Саакашвілі на посаді українського віце-прем’єра, на думку експертів, буде важко.

— Об’єктивно можливості Саакашвілі на цій посаді будуть обмежені. Одна з причин його успіху в Грузії – це необмежена влада. І радники, Каха Бендукідзе (міністр Грузії з координації економічних реформ в 2004 – 2008 роках) був. А зараз і Кахи немає поруч, і таких повноважень немає, таких можливостей. Він змушений буде діяти або через президента, або через прем’єра. А просто так ділитися з ним владою ніхто не збирається, – припускає Володимир Фесенко.

Тому в Україні все частіше порівнюють повернення Саакашвілі у велику політику із запрошенням відомого актора у серіал, який втрачає популярність, або із запрошенням каскадера для головного героя фільму.

— Це публічний таран, це людина, яка повинна буде проводити гучні прес-конференції, їздити по регіонах, розповідати місцевим чиновникам, що всі вони корупціонери. Ставка на його харизматичність, публічність і медійність, вона, безумовно, є. Це та людина, яка буде робити шоу. У нього кожна дія супроводжувалася медійним хайпом. А оскільки у нас влада на цей хайп теж робить ставку, думаю, це зіграло не останню роль, – відзначає Ігор Рейтерович.

Повинен допомогти Саакашвілі і з позиціонуванням уряду в ЗМІ.

— Шмигаль така фігура блякла, не надто жива, а Саакашвілі – це ньюзмейкер і топ-спікер. На перших порах це спрацює в плюс , – прогнозує Фесенко.

Конфліктний потенціал

Але призначення Саакашвілі – це і серйозні потенційні ризики для влади, попереджають політологи. В першу чергу, через конфліктність і запальності Міхо.

— Можливі протиріччя і всередині уряду, а якщо загостряться відносини у Саакашвілі з кимось з оточення президента, то може і з самим президентом. Тобто може повторитися історія, яка була у Саакашвілі з Порошенком. Ризик такий є і досить великий. Владу дуже важко ділити. Два ведмеді в одній барлозі – важко, – говорить Фесенко.

Але сам Саакашвілі запевняє, що “нападати” на президента і влаштовувати шоу не збирається, тому що вже “вийшов з того віку”.

— Уже розганяють тему, що Саакашвілі зараз прийде і, як раніше, коли спочатку був в хороших відносинах з Порошенком, потім нападав на Порошенка, і зараз через три-чотири місяці нападе на Зеленського, буде його в чомусь звинувачувати. Це повна нісенітниця. Нехай навіть ніхто не сподівається, що я буду на нього нападати, – запевнив колишній голова Одеської ОДА.

Однак, і без президента Саакашвілі буде з ким конфліктувати у владі. Наприклад, з прем’єром Денисом Шмигалем, якому потрібно буде якось контролювати галасливого зама, який затьмарить собою главу Кабміну. Або з міністром внутрішніх справ Арсеном Аваковим, з яким у Саакашвілі давня взаємна неприязнь, яка закінчилася навіть киданням друг в друга склянок з водою в 2015 році. Хоча якраз з Аваковим, на думку експертів, Міхо і найлегше може знайти спільну мову.

— І Саакашвілі і Аваков – дуже досвідчені і прагматичні люди, вони в політиці дуже давно, вони давно звикли до ситуативних альянсів і протистоянь. Я не думаю, що вони відразу на Кабміні почнуть з’ясовувати стосунки. Все залежатиме від того, наскільки прямо будуть стикатися їхні інтереси, якщо ні, то про конфлікти ніхто і не згадає. Не думаю, що вони ставитимуть особисті образи з минулого вище нинішніх прагматичних інтересів, – вважає Петро Олещук.

Головний за порадами

Пройти призначення Саакашвілі віце-прем’єром має через парламент. І в монобольшості Слуги народу якраз згоди з приводу підтримки цього рішення поки немає, розповідає нардеп Олександр Качура. Саакашвілі відвідав засідання фракції 24 квітня, для того щоб переконати слуг проголосувати за його кандидатуру. Але там вже готують альтернативні пропозиції для Міхо.

— Сакаашвілі, як відомий реформатор вже потрапив в підручники історії. Але я не підтримую практику політичної міграції. Він громадянин України, але він іноземний політик, він може радити нам, як робити, але управлінські всі посади повинні займати виключно українці. Буду пропонувати, щоб під Саакашвілі створили координаційну раду для проведення реформ, яку він би очолив. Він може бути радником всередині Кабміну або радником прем’єр-міністра, – говорить Качура.

У фракції Європейська солідарність давати голоси за призначення Саакашвілі не збираються, в Голосі – ще не визначилися і чекають зустрічі з Міхо.

Зрозуміло одне, яку б посаду в результаті Саакашвілі не віддали, нудно з ним точно не буде. Можна купувати поп-корн.

Валерій Літонінський